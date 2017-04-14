موسكو - وكالات

خصص مكتب الوزراء الروسي ما يعادل نحو 175 ألف دولار لوكالة الطباعة والنشر؛ لإقامة مهرجان “الساحة الحمراء” للكتب، في موسكو، من 3 وحتى 6 يونيو المقبل.

وقد وقع رئيس الحكومة الروسية، دميتري ميدفيديف، وثيقة منشورة على صفحة المعلومات الحقوقية لموقع الحكومة الرسمي، يذكر فيها أن المبلغ مخصص أيضا “لتنظيم عيد بوشكين في روسيا”.

يذكر أن مهرجان الكتب في الساحة الروسية الرئيسية أقيم للمرة الأولى العام 2015، واستضاف مئات آلاف الزوار العام 2016، حيث شاركت فيه نحو 300 دار للطباعة والنشر.