الطور - أ ش أ

استقبلت مدينة دهب ألفين و200 سائح خلال الساعات ال`24 الماضية منهم 618 سائحا أجنبيا وألف و542 سائحا مصريا و40 سائحا عربيا.

وأكد اللواء طارق لطفى رئيس الوحدة المحلية لمدينة دهب -في تصريح صحفي اليوم الجمعة- إن السائحين قاموا بزيارة مناطق البلوهول والثري بول واللاجونا لممارسة رياضة الغوص, كما قاموا برحلات سفاري إلي وادي قني والطويلات للتمتع بركوب الجمال وتناول

العشاء البدوي, بالإضافة إلي زيارة المحميات الطبيعية في أبوجالوم والبلولاجون عن طريق الجمال والمراكب , مشيرا الى أن عدد الغرف الفندقية المشغولة بلغ 744 غرفة.