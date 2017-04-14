القاهرة - أ ش أ

وجه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بالاستمرار في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين عن طريق منافذ توزيع البوتاجاز وبالمتابعة المتواصلة لأنشطة هذه المنافذ لضمان توفير هذه السلعة الاستراتيجية بسهولة وبأسلوب حضاري يليق بالمواطن المصري والعمل على التوسع في فتح منافذ جديدة لتغطية كافة محافظات الجمهورية وتكثيف الاستعدادات في أوقات ذروة الاستهلاك خلال المواسم والاعياد وفصل الشتاء.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز (بوتاجاسكو) لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2016.

من جانبه قال المحاسب حسين فتحي رئيس الشركة إن الشركة وزعت أكثر من 70 مليون أسطوانة من خلال مراكز ومنافذ بوتاجاسكو بزيادة نسبتها 20% عن العام السابق مشيرا إلى اقامة مراكز توزيع جديدة في مناطق ومحافظات تعمل فيها الشركة لأول مرة حيث تم الانتهاء من انشاء 5 مستودعات جديدة تشمل مستودع بمحافظة دمياط ومستودعين بالمنيا بالإضافة إلى مستودع بمنطقة مدينتي لخدمة أهالي القاهرة الجديدة.

ولفت أن الشركة تعمل على تنفيذ خطة موسعة خلال العام للانتشار على مستوى الجمهورية وتطوير خدمات توزيع البوتاجاز التي تقدمها الشركة من خلال 172 مركزا في 21 محافظة بالإضافة الى المنافذ الثابتة.

وأوضح أنه تم تنفيذ خطة لزيادة منافذ التوزيع الثابتة ذات السعات الصغيرة كأحد الحلول لتوفير الأسطوانات وتحقيق استقرار السوق خاصة في ظل تحديات توفير الأراضي لإقامة المستودعات بالمحافظات مشيرا إلى وصول عدد هذه المنافذ التابعة لبوتاجاسكو الى 262 منفذا بعد إقامة 41 منفذ بأسيوط و 6 منافذ بالقاهرة ومنفذ جديد بأسوان .