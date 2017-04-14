أخبار مصر - أحمد عوض

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون في انقلاب سيارة بطريق غارب – الزعفرانة ، حيث تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى غارب المركزى ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوى مدير امن البحر الاحمر إخطارا من شرطة النجدة يفيد إنقلاب سيارة ملاكي بطريق غارب الزعفرانة الكيلو 60 وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرون تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى غارب المركزى وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.