القاهرة -أ ش أ

أعلن أبو السعود محمد الأمين العام المساعد ورئيس لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين أن عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين وبصحبته رئيس لجنة الإسكان،سيلتقيان المهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بعد غد الأحد لاستكمال الجهود المشتركة بين النقابة والوزارة لتوفير أكبر قدر من الوحدات السكنية للصحفيين .

وأوضح أبو السعود أن اللقاء سيتناول إنهاء بعض المشاكل المتعلقة بإسكان الصحفيين في مشروع مدينة السادس من أكتوبر، والإسكان الاجتماعي ،ومطالب النقابة بتخصيص حصة لأعضائها أيضا في الإسكان المتوسط، وحصة من الأراضي التي تطرحها الوزارة على المواطنين في المدن الجديدة سواء الاجتماعي أو المتميز.

ولفت أبو السعود إلى أن اللقاء سيتناول أيضا المطالبة بتخصيص قطعة أرض لإنشاء مستشفى الصحفيين التي طال انتظارها، وخاصة أن هناك خطابا وجه لرئيس الوزراء بهذا الشأن لدى لقاء النقيب به مؤخرا.