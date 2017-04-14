القاهرة - أخبار مصر

شاركت القوات المسلحة بالتعاون مع مؤسسة “إبنى” للفئات الخاصة وأطفال التوحد فى تنظيم مارثون رياضى بمشاركة طلبة الكلية الحربية وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية،حيث إنطلقت فاعليات المارثون الذى أقيم صباح الجمعة حول سور الكلية الحربية تحت عنوان”إجرى من أجل أطفال التوحد”.

وقد شارك فى المارثون الرياضى المئات من الأطفال وذوى الإحتياجات الخاصة وعدد كبير من المواطنين لدعم الأطفال والتأكيد على مساندة كافة فئات المجتمع لهم بإعتبارهم جزء أصيل من أبناء الوطن، وعبر المواطنين وأهالى الأطفال عن عميق الشكر والإمتننان للقوات المسلحة على دعمها للمارثون والحرص على رسم البسمة على وجوه أطفال التوحد والفئات الخاصة.

جدير بالذكر أن المارثون ينظم للعام الثانى على التوالى بهدف رفع الوعى المجتمعى تجاه تلك الإعاقة الفكرية وحق المصابين بهذه الإعاقة التطورية فى الإندماج داخل المجتمع.

وفى نهاية المارثون قام اللواء أح.جمال أبو إسماعيل مدير الكلية الحربية بتوزيع عدد من الهدايا التذكارية على المشاركين من الأطفال الذين عبرو عن سعادتهم البالغة بمشاركة أبطال القوات المسلحة لهم متمنين لمصر وجيشها مزيداً من الإستقرار والتقدم.

