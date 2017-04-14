اخبار مصر - فيصل زكي

صرح صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه حرصاً من الشركة على خدمة عملائها الكرام وتلبية رغباتهم خاصة خلال أيام العطلات الرسمية وأجازات شم النسيم واعياد الربيع.

تسير مصر للطيران نحو 153 رحلة منتظمة وإضافية داخلية بين عدد من المدن السياحية المصرية نظراً للإقبال المتزايد على السفر إلى العديد من الوجهات الداخلية خلال هذه الفترة، هذا فضلا عن العروض والبرامج الترفيهية المختلفة التي تقدمها شركة مصر للطيران للسياحة (الكرنك) وكذلك التشغيل المنتظم لرحلات شركة مصر للطيران للخطوط الجوية لخدمة عملائها في بعض مدن الخليج العربي وكذلك بعض المدن الأوروبية.

ومن جانبه، صرح الطيار حلمي رزق رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية (إكسبريس) أنه من المقرر ان تسيير 56 رحلة منتظمة وإضافية إلى كل من شرم الشيخ و49 رحلة إلي الغردقة و23 رحلة إلى أسوان و25 رحلة إلى مدينة الأقصر، وذلك خلال الفترة من 13 وحتى 18 إبريل الجاري.

هذا بخلاف رحلات شركة مصر للطيران للخطوط الجوية المجدولة والمنتظمة إلى بعض المدن الداخلية، حيث تسير الشركة 14 رحلة جوية بين القاهرة والأقصر و7 رحلات إلى أسوان و7 رحلات أيضاً إلى كل من الغردقة وشرم الشيخ والأسكندرية بالإضافة إلى رحلات الشركة من وإلى الأقصر لخدمة عملائها في جدة والكويت ولندن وكذلك رحلاتها من وإلى الأسكندرية لخدمة عملائها في بعض المدن المملكة العربية السعودية مثل جدة والرياض والدمام وكذلك بعض الدول العربية الأخرى.