القاهرة - أ ش أ

كشف المجلس التصديري لمواد البناء، عن استهداف إستراتيجية تنمية الصادرات السلعية غير البترولية، لتحقيق زيادة في إجمالي صادرات مصر بنحو 15 مليار دولار، لتسجل 34 مليار دولار، بحلول عام 2020، ثم 90 مليار دولار عام 2030.

وذكر المجلس أن الإستراتيجية التي اطلق عليها “تصحيح المسار” تستهدف التحول بالاقتصاد المصري الي اقتصاد تصديري عبر العمل علي تعميق التكنولوجيا والمكون المحلي في القطاعات الصناعية والزراعية وحل جميع المشكلات التي تواجه القطاعين إلي جانب تطبيق مبادئ الحوكمة وفتح قنوات تسويقية جديدة لمنتجاتنا بالخارج وتيسير الحصول علي التمويل وضمان مخاطر الصادرات.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديري لمواد البناء لمناقشة الإستراتيجية الجديدة، والتي أعدتها لجنة مشتركة من 6 مجالس تصديرية برئاسة مجلس مواد البناء؛ حيث تم تقديمها بالفعل للمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، الذي سيعقد سلسلة من الاجتماعات مع المجالس التصديرية خلال الفترة المقبلة للتأكيد علي الأرقام المستهدفة، والتأكد من قدرتها علي تحقيقها، بجانب التعرف علي التحديات التي تواجه كل قطاع.