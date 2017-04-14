غزة -أش أ

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بنيران أسلحتها الرشاشة الصيادين، ومراكبهم، في بحر شمال قطاع غزة، والمزارعين وأراضيهم الزراعية

في أكثر من موقع شرق القطاع.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن زوارق الاحتلال، استهدفت الصيادين ومراكبهم في بحر شمال قطاع غزة بنيران أسلحتها الرشاشة، ما اضطرهم إلى تغير مواقع عملهم حفاظا على أرواحهم، ومتلكاتهم ومعدات عملهم.

وقالت إن تلك القوات المتمركزة في الأبراج والمواقع العسكرية، شرق خان يونس جنوب القطاع، وشرق منطقة جحر الديك وسط القطاع، أطلقت نيران اسلحتها الرشاشة وبشكل عشوائي صوب المزارعين وأراضيهم الزراعية، في هاتين المنطقتين، بالتزامن مع عملهم في جني محاصيلهم الزراعية، دون ان تسجل أي اصابات في صفوفهم.