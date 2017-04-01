أخبار مصر - د.هند بدارى

قررت اللجنة العلمية لمؤتمر جامعة القاهرة وأخبار اليوم “التعليم فى مصر..نحو حلول إبداعية”، مد نهاية موعد تلقى الحلول لعشر من مشكلات التعليم الأساسى والجامعى إلى السبت 29 أبريل الجاري، وذلك عبر البريد الإلكترونى edu.innovation@cu.edu.eg.،.

وخصصت جامعة القاهرة نصف مليون جنيه جوائز لأفضل الحلول المقدمة والقابلة للتنفيذ بواقع 50 ألف جنيه لحل كل مشكلة.

وأضافت إدارة المؤتمر جائزة جديدة إلى جوائزالمؤتمر لأفضل التجارب الناجحة لمديرى المدارس أو مديرى الإدارات التعليمية .

وحددت اللجنة المشكلات كالأتى : في التعليم الأساسى: ( مستقبل الثانوية العامة وتطوير نظم الامتحانات، مواجهة الدروس الخصوصية، أزمة الكثافة فى المدارس، الكتاب المدرسى ودمج بنك المعرفة فى العملية التعليمية، تطوير التعلييم الفنى وربطه بالصناعة).

وفى التعليم العالى والبحث العلمى : ( النموذج الأمثل للقبول بالجامعات، الإدارة الاقتصادية لمؤسسات التعليم العالى، كيفية الاستفادة من البحث العلمى فى مصر وتوجيهه لخدمة احتياجات الدولة، آليات ربط الخريجين بسوق العمل ، جودة التعليم والارتقاء بالتصنيف العالمى للجامعات).

وتم تشكيل لجنة من كبار الأساتذة من مختلف الجامعات لتقييم الحلول المقدمة واختيار القابل منها للتنفيذ لوضعه أمام صانع القرار قبل انعقاد المؤتمر والمقرر انعقاده بفندق 30 أبريل المقبل.

وسيتم إتاحة الفرصة للفائزين لعرض حلولهم أمام المجتمع خلال المؤتمر وحددت اللجنة أن تكون الحلول المقدمة فيما لايزيد عن 6 ورقات وورد تتضمن الفكرة وآليات تنفيذها وتأثيرها علي المنظومة والجدول الزمني للتنفيذ .