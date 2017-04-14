باريسأ ش أ

وصف وزير خارجية فرنسا جون مارك ايرولت تصريحات الرئيس السوري بشار الاسد بشأن فبركة الهجوم الكيميائي في محافظة إدلب بأنها “كاذبة مئة بالمئة”.

وصرح ايرولت – اليوم الجمعة عقب لقاء نظيره الصيني وانج يي ببكين- انه علم ببالغ الحزن بشأن الحوار الذي أجراه الرئيس بشار الاسد، مؤكدا ان ما سمعه “مئة بالمئة كذب و دعاية و مئة بالمئة قسوة و صلافة..”، على حد تعبيره.

و تابع ايرولت الحقيقية هي وجود اكثر من 300 الف قتيل و 11 مليون نازح أو لاجىء و بلد مدمر.. تلك هي الحقيقة… و هذا ليس خيال.”.

واعتبر ايرولت ان انهاء الازمة السورية يتطلب وقف اطلاق نار فعلي يضمنه المجتمع الدولي و استئناف العملية السياسية و التفاوض على عملية انتقالية في اطار قرار مجلس الامن الدولي 2254.

و شدد ايرولت انه لا يوجد طريق أخر ممكن، متوجها بالشكر الى الصين لموقفها المستقل و الحكيم مشيدا بدورها في مجلس الامن الدولي.

و كانت الصين امتنعت عن استخدام الفيتو -على عكس مرات سابقة- ضد مشروع القرار الاخير حول سوريا الذي عارضته روسيا.

و من جانبه، قال وزير الخارجية الصيني وانج يي ان بلاده ستعمل مع فرنسا من اجل التوصل لوقف اطلاق نار حقيقي و تحقيق مصالحة فعلية.

و أشار الى موقف بلاده الداعي الى اجراء تحقيق مستقل و عادل و مهني للكشف عن ملابسات الهجوم الكيميائي المزعوم.