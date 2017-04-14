الإسماعيلية - أ ش أ

افتتح الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف واللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية اليوم مسجد المستشار على عبد الهادي الذي أنشئ بالجهود الذاتية بقرية الهوانية مركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية علي مساحة 354 مترا مربعا.

وألقي وزير الأوقاف خطبة الجمعة بالمسجد بحضور عدد من القيادات التنفيذية باقليم القناة ودارت حول خطورة التكفير والفتوى من دون علم وضرورة الاصطفاف في مواجهة الإرهاب.

وكان وزير الأوقاف قد التقي خلال زيارته للإسماعيلية بقيادات مديرية أوقاف الإسماعيلية والدعاة ورجال الدين كما رأس القافلة الدينية الدعوية التي نظمتها الوزارة لمحافظة الإسماعيلية اليوم وتهدف إلي توعية المواطنين بخطورة الإرهاب والتكفير.