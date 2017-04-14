القاهرة - أ ش أ

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً عن إنجازات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في المجالات المختلفة بالمدن الجديدة، منذ بدء العمل بالهيئة وحتى 30 يونيو 2016، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة.

وأشار الوزير انه منذ بدء العمل بالهيئة وحتى 30 يونيو 2016، تم استثمار حوالى 105 مليارات جنيه بمعرفة الهيئة موزعة كالتالي: 74 مليار جنيه استثمارات البنية الأساسية، و22 مليار جنيه استثمارات الإسكان، و5.5 مليار جنيه استثمارات الخدمات، و1.5 مليار جنيه استثمارات (تطوير الأداء – الزراعة)، بخلاف 2 مليار جنيه فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف مدبولي أنه في الفترة من 1 يوليو 2013 وحتى 30 يونيو 2016، تم استثمار حوالى 40.4 مليار جنيه بمعرفة الهيئة موزعة كالتالي، 28.8 مليار جنيه استثمارات البنية الأساسية، و8.3 مليار جنيه استثمارات الإسكان، و700 مليون جنيه استثمارات الخدمات، و618 مليون جنيه استثمارات (تطوير الأداء – الزراعة)، بخلاف 2 مليار جنيه فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وحول الخطة المنفذة لمشروعات الهيئة وأجهزتها للعام المالي 2017/2016، لفت مدبولي ان الخطة تبلغ 37 مليار جنيه، وهى الأضخم فى تاريخ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إضافة لـ 3 مليارات جنيه للعاصمة الإدارية الجديدة.