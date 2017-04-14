القاهرة - أخبار مصر

أعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق المرشحة لخوض مباراة أسوان المقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة 22 من مسابقة الدوري.

شملت قائمة المارد الأحمر – حسبما أفاد موقع الأهلي – 22 لاعباً: شريف إكرامي ومحمد الشناوي وأحمد عادل وأحمد فتحي وسعد الدين سمير ومحمد نجيب وعلي معلول ورامي ربيعة ومحمد هاني وحسام عاشور وحسام غالي وعمرو السولية وعبد الله السعيد ووليد سليمان وجونيور أجايي وميدو جابر وأحمد حمودي وسليماني كوليبالي وعمرو جمال وكريم نيدفيد وصبري رحيل وعمرو بركات.

فيما خرج من القائمة: عماد متعب وصالح جمعة وأحمد حجازي ومروان محسن ومسعد عوض ومؤمن زكريا وحسين السيد وأكرم توفيق وباسم علي.