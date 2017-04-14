القاهرة - أ ش أ

أعلنت الإدارة العامة للمرورعن البدء فى أعمال رفع كفاءة وتطوير الطريق الدائرى (القوس الغربى) وذلك من خلال اصلاح الفواصل العرضية والطولية،وتركيب فاصل حارات طولى بالمنطقة من مطلع الرماية والطريق الصحراوى، وحتى مطلع محور المريوطية منطقة كوبرى (9د).

وذكرت،الإدارة العامة للمرور،في بيان لها اليوم، أن الأعمال ستتم خلال يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع على مدار اليوم الكامل ولمدة ستة أسابيع، مشيرة إلى أن عرض الطريق بمنطقة الأعمال يبلغ 4 حارات مرورية، ويتم غلق حارة مرورية لتنفيذ الأعمال،وترك باقى الحارات مفتوحة أمام الحركة المرورية.

وستقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة مع وضع المساعدات الفنية والعلامات الإرشادية والتحذيرية اللازمة.