القاهرة - أ ش أ

وجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بالإسراع في إنهاء إجراءات عودة جثمان مصري توفي إثر سقوطه من بلكونة منزلة بإيطاليا، فضلاً عن متابعة مستحقات أسرة المتوفي لدي هيئة التأمينات والضمان الاجتماعي، ولدي صاحب العمل.

وتلقى الوزير تقريراً من المستشار العمالي بميلانو، عزت عمران، أشار فيه إلى أنه يتابع حالياً إجراءات عودة جثمان المواطن صبحي أحمد مؤمن السبعاوي – مواليد 26 مايو 1972 بالمنوفية بشبين الكوم – ميت خاقان، متزوج ويعول 4 أولاد ، والذي توفي إثر سقوطه من بلكونة منزله.

وأضاف التقرير أنه يتابع مستحقات أسرة المتوفي لدي هيئة التأمينات والضمان الاجتماعي ولدي صاحب العمل، كما قام بإبلاغ أسرته خالص عزاء الوزير محمد سعفان والسفير أحمد شاهين.