القاهرة - أ ش أ

تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولى برئاسة العميد زينهم الشورى من ضبط راكب حاول تهريب كمية من عقار الترامادول 225 مجم المخدر إلى الرياض على رحلة مصر للطيران .

تم ضبط الراكب أثناء اتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة على الركاب,حيث عثر على المضبوطات مخبأة داخل كيس بلاستيك داخل زجاجات شامبو وقد وزنت المضبوطات 1,878 جرام.

كما تمكنت إدارة البحث الجنائى من ضبط راكب آخر حاول الدخول للبلاد بأقراص مخدرة من عقار الترامادول أثناء عودته من باريس وقد عثرت على المضبوطات مخبأة داخل أمتعته بإجمالى 260 قرص مخدر.

وأمر اللواء/ فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية لأمن المطار بأتخاذ كافة الإجراءات القانونية.