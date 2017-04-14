اخبار مصر - غباشى خيرالله

أكد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة أنه يجرى حالياً التنسيق بين المحافظة وجهاز تعمير القاهرة الكبرى والهيئة العامة لمترو الأنفاق للنظر فى أفضل السبل لتنفيذ محور الملك عبدالله دون التعارض مع مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق. وذكر المحافظ أن المشروع يعتبر من المشروعات القومية التى سيتم تنفيذها ومن شأنهما نقل المحافظة نقله حضارية كبيرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ بديوان عام المحافظة بحضور اللواء محمد صلاح رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى واللواء علاء الهراس نائب المحافظ والدكتور أسامة عقيل إستشارى الطرق، حيث تم الاتفاق على أهمية تنفيذ محور الملك عبدالله لأهميته القصوى حيث يعد من أهم المحاور المرورية لمحافظة الجيزة حيث يتم تنفيذ كافة الدراسات للإستفادة من المشروعين.

وأضاف الدالى أن محور الملك عبدالله يربط الطريق الدائرى (محور المنيب) بمحور روض الفرج ويخدم الروافد العرضية بشوارع الملك فيصل والأهرام وجامعة الدول العربية وميدان لبنان ومحور 26 يوليو بطول حوالى 18 كم ومن شأنه حل مشاكل التكدس المرورى بالجيزة.