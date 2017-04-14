رام الله-أ ش أ

أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع أن إضراب الأسرى عن الطعام يأتي في سياق الرد على الهجمة المسعورة وغير المسبوقة التي تشنها حكومة الاحتلال الإسرائيلي على الأسرى من خلال تشريعات قانونية عنصرية وانتقامية دأب الكنيست الاسرائيلي بسنها وبشكل مكثف ومتسارع ضد الأسرى منذ عام 2015.

واوضح قراقع في تقرير له اليوم الجمعة مع اقتراب ذكرى يوم الأسير الفلسطيني والعربي، وبدء الإضراب عن الطعام في السجون الإسرائيلية إن حكومة اليمين الإسرائيلي استمرت بتشريع قوانين عنصرية تعسفية غير مسبوقة بحق الشعب الفلسطيني وبحق الأسرى، وقد انتجت العديد من القوانين الأشد عنصرية ودعما للاحتلال والاستيطان ومباديء حقوق الانسان.

وأردف: منذ عام 2015 رصد ما يزيد عن 120 مشروع قانون وما يزيد عن 30 قانونا دخلت مراحل التشريع، وقد أصبح كتاب القوانين الإسرائيلي يعج بعشرات القوانين العنصرية المباشرة، وقدم 13 مشروع قانون ضد الاسرى في الكنيست الاسرائيلي منذ تلك الفترة، جزء كبير منها تمت المصادقة عليه وهي:قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام الذي أقرته الحكومة الاسرائيلية يوم 2015/6/14 وهو مشروع قانون يمكن سلطات الاحتلال من إجراء التغذية القسرية للاسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، وصادقت الكنيست عليه في 2015/7/30.