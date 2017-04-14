لندن - أ ش أ

أكد باحثون أمريكيون إن الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي يمكنهم التغلب على هذه النوبات المؤلمة عبر الإبقاء على وزن صحي, فزيادة الوزن أو نقصانه بشكل كبير يزيدان خطر الإصابة بالصداع النصفي.

ووجد الباحثون في دراساتهم أن البدانة تزيد خطر الصداع النصفي الذي قد يستمر على مدار ثلاثة أيام, بنسبة 27%, إذ يعتقد أن الدهون المخزنة تحت الجلد تطلق جزيئات بإمكانها إثارة هذا النوع المؤلم من الصداع.

وأوضح الباحثون, وفقا لصحيفة /ديلي ميل/ البريطانية, أن النساء, اللاتي تزيد احتمالات إصابتهن بالصداع النصفي ثلاث مرات أكثر من الرجال, يتعرضن لخطر أكبر, ورجحوا أسباب ذلك إلى أن النساء يحملن مزيدا من الدهون حول محيط الخصر عن الرجال .. لكن ليس البدناء والنساء فقط هم الأكثر عرضة لخطر الصداع النصفي, فالذين يعانون من نقص في الوزن أيضا تزيد احتمالات إصابتهم بنوباته المؤلمة مقارنة بمن يتمتعون بأوزان طبيعية, وهو أمر يرتبط أيضا بالجزيئات التي تطلقها الأنسجة الدهنية, فالقليل جدا أو الكثير جدا منها يصيب بالصداع.

واستندت نتائج الدراسة إلى تحليل واسع النطاق ل` 12 دراسة شملت ما يقرب من 300 ألف شخص .. وقال الباحثون إنه يجب إجراء المزيد من الأبحاث لتحديد ما إذا كانت جهود مساعدة الأشخاص في فقدان أو اكتساب الوزن يمكنها أن تقلل خطر تعرضهم للصداع النصفي.