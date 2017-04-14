القاهرة - أ ش أ

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم اغلاق دار الشيخ حسن لرعاية الأيتام بمدينة نصر وذلك في إطار ما رصده فريق التقييم الميداني بالوزارة من مخالفات فنية داخل الدار من سوء رعاية البنات من كافة اوجه الرعاية الصحية والتعليمية والتغذوية .

وأكدت الوزارة في بيان اليوم إن المخالفات تضمنت عدم توافر جهاز وظيفي متخصص، وقد تبين عدم وجود صيدلية بالدار الى جانب اكتشاف انتهاء صلاحية الادوية الموجودة, وعدم توافر غرفة للعزل الطبي, كما تبين من خلال البحث استغلال البنات في اعمال خارج الدار .

وأضافت أنه تم سحب الأبناء من الدار وعددهم 5 بنات من سن 3 سنوات حتى سن 15 سنه, وايداعهن دار الابتسام بمدينة نصر، وذلك في إطار الحرص على تهيئة الاجواء المناسبة لتنشئة الابناء تنشئة اجتماعية سليمة وايداعهم دور رعاية تكفل لهم جودة الرعاية بكل صورها.

ويأتي ذلك في إطار قيام الوزارة بتقييم مؤسسات الرعاية ونزول فرق ميدانية من الباحثين لتقييم ورصد الواقع بمؤسسات الرعاية الاجتماعية ومن ثم إجراء التدخلات اللازمة بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة وأوجه الرعاية المختلفة.