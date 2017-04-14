عدن-أ ش أ

قصفت مقاتلات التحالف العربي 3 عربات للمتمردين الحوثيين كانت تتمركز بين مفرق المخا والبوابة الشرقية لمعسكر خالد بمديرية موزع غربي مدينة تعز اليمنية.

وذكرت قناة سكاي نيوز بالعربية اليوم الجمعة أن مقاتلات التحالف واصلت خلال الساعات الماضية قصفها لمواقع المتمردين في معسكر خالد والمناطق المحيطة به بأكثر من 25 غارة.

وفي السياق ذاته, دارت اشتباكات عنيفة بين القوات الشرعية والمتمردين خلال ساعات الليل شرقي منطقة كهبوب بمديرية المضاربة بمحافظة لحج.