القاهرة- أ ش أ

استقبل الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بشركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة.

كما ناقش الوزير خلال اللقاء، مدى إمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى محافظة بورسعيد أمام الشركات التابعة للوزارة، والمساهمة في تنفيذ بعض المشروعات بالمحافظة.

من جانبه، أبدى محافظ بورسعيد استعداد المحافظة لتذليل كافة العقبات أمام عمل الشركات التابعة للوزارة، وإنهاء كافة الجوانب الإجرائية واللوجستية لسرعة إنجاز المشروعات.