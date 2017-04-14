عدن -أ ش أ

أعلنت مصادر عسكرية يمنية ميدانية مقتل 13 شخصا وإصابة 20من ميليشيا الحوثي وصالح فضلا عن مقتل 5 وإصابة 7 آخرين من القوات الشرعية في المعارك

الدائرة غربي تعز خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

واوضحت المصادر، اليوم الجمعة، إن القوات الشرعية تواصل تقدمها وتخوض معارك شرسة مع المتمردين في محيط معسكر خالد بمديرية موزع غربي تعز ة بحسي “سكاي نيوز” بالعربية .

وأكدت المصادر أن القوات الشرعية تعزز تقدمها نحو المعسكر من 3 محاور حيث توغلت جنوبي موزع لتأمين طريقها نحو المعسكر.

وكان مصدر أمني يمني قد أفاد بمقتل 3 عناصر من ميليشيات الحوثيين والرئيس السابق على عبدالله صالح وإصابة آخرين في كمين نصبته قوات الشرعية اليمنية بمديرية دينان بمحافظة البيضاء.