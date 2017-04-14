القاهرة - أخبار مصر

أكد سيد معوض، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أن الجهاز الفني، بقيادة الكابتن حسام البدري، يسير بمنهجية ثابتة، وهي الفوز في كل المباريات.

وأشار معوض – بحسب تصريحات على موقع الأهلي – إلى أهمية الفوز بمباراة أسوان لاستكمال مشوار الفريقبنفس القوة، خاصة أن المنافس عنده دوافع خاصة، ومستواه في تحسن خلال مباريات الدور الثاني بعد تدعيم صفوفه.

وأوضح أن ترتيبات الجهاز الفني وتحضيراته كما هو متبع في كل المباريات، لافتاً الى أن الكابتن حسام البدري يعطي اهتمامًا كبيرًا لكل الفرق ويحترم المنافس جيدًا.