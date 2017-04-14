القاهرة - أ ش أ

نجح مكتب التمثيل العمالي، التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية المصرية بجدة، بالمملكة العربية السعودية، في الحصول علي مستحقات عاملين مصريين عن فترة عملهما التي تصل لتسعة أشهر، وغادرا بعد تمديد جوازاتهما بالتنسيق مسئولي الجوازات بالقنصلية.

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه تلقي تقريراً من المستشار العمالي بجدة، عثمان رمضان، نوه فيه إلي أنه تقدم للمكتب كل من المهندس (ع.ع.أ)، والعامل (م.ف.أ) وهما يعملان بإحدى شركات المقاولات بمحافظة “أبها”، يتضرران من عدم صرف مستحقاتهما منذ عدة شهور.

وأضاف الوزير أنه استطاع بعد مفاوضات استمرت شهرين من المتابعة والتواصل المستمر مع مسئولي الشركة من التفاوض ودياً، ومن حصولهما علي مستحقاتهما.

بلغتة المستحقات ما يوازى 650 ألف جنيه مصري، وقد غادرا المملكة بعد أن تم التنسيق مع مسئولي الجوازات بالقنصلية لتمديد جوازهما .