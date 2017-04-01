موسكو -أ ش أ

احتجز حرس الحدود التابع لهيئة الأمن الفيدرالي الروسي في جمهورية القرم سفينة إيطالية اخترقت الحدود الروسية.

وذكر بيان لحرس الحدود الروسي، اليوم الجمعة، أنه يوجد على متن هذه السفينة قبطان و6 من أفراد الطاقم من كرواتيا وسلوفينيا والجبل الأسود.

وأشار البيان إلى أن حرس الحدود الروسي اقتاد السفينة إلى ميناء كيرتش شرقي القرم وفرض عليها حظرا بمغادرة الميناء، موضحا أنه جرى فتح قضية إدارية ضد قبطان السفينة وشركة “أوشن كوبيب دو أو أو” التي تمتلك هذه السفينة.

يذكر أن السفينة التي تم احتجازها، هي قاطرة اسمها “أران”، وكانت تبحر تحت علم مالطا، ووقعت الحادثة يوم 10 أبريل الجاري، ولم يعلن عنها إلا اليوم.