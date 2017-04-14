اخبار مصر - هالة حربي

قام المجلس التصدیرى للصناعات الغذائیة بالتعاون مع جهاز التمثیل التجارى المصرى والهيئة المصریة العامة للمعارض والمؤتمرات بتنظيم بعثة ترويجية لكينيا الأسبوع الماضى استهدفت الترويج للمنتجات الغذائية المصرية في أسواق العاصمة نيروبي ومدينة مومباسا.

وأوضحت منار نصر، المدیر التنفیذى للمجلس التصدیرى للصناعات الغذائیة، أن كينيا تعد أكبر مستورد أفريقي للصناعات الغذائية المصرية وتشهد الصادرات المصرية لهذا السوق نمواً مستمراً حيث بلغت قيمة الصادرات الغذائية لكينيا 52 مليون دولار عام 2016 مقابل 34 ملیون دولار في عام 2015، مشيرةً إلى أن المجلس يخطط لمضاعفة معدلات تلك الصادرات في ظل الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة لتنمية الصادرات المصرية والتي تستهدف زيادة الصادرات المصرية إلى كينيا سنوياً بمعدل 15% حتى عام 2020 حيث تتمتع المنتجات الغذائية المصرية بميزات تنافسية عالية في السوق الكيني.

وأضافت نصر أن البعثة حظيت بمشاركة 11 شركة مصرية تمثل مختلف قطاعات الصناعات الغذائية وأهمها قطاعات العصائر والخضروات والفواكه المجمدة، واللحوم والأسماك المصنعة، وصلصة الطماطم، ومنتجات الألبان، والحلويات، لافتةً إلى أن البعثة تضمنت أيضاً عقد عدد من اللقاءات بین الشركات المصریة المشاركة بالبعثة وعدد من المستوردین المهتمین بالمنتجات المصریة والذين أبدوا اهتماماً بالغاً بالمنتجات الغذائية المصرية كما تم تنظیم مؤتمر ترویجى على هامش البعثة ضم كافة الجهات المهتمة بالعلاقات التجاریة والاستثماریة بین مصر وكینیا، بما في ذلك هيئة الاستثمار الكینیة، والغرفة التجاریة الكینیة، والمجلس التصدیرى للصناعات الغذائیة، ومكتب التمثیل التجارى فى كینیا، وإیكو بنك.

ولفتت نصر إلى أن المجلس عقد اجتماعاً مع رئیس الغرفة التجاریة الكینیة ومجلس الأعمال المصرى الكینى لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجارى بین البلدین، مشيرةً إلى أن المجلس قام أيضاً بالتنسیق مع بعض البنوك للمشاركة في فعالیات أعمال البعثة لعرض الخدمات التمویلیة المقدمة للمصدرین المصریین والمستوردین الكینیین لتسهيل عمليات التبادل التجارى بین الجانبين.