موسكو -أ.ش.أ

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، أن خلافات حادة بين روسيا والولايات المتحدة ما زالت مستمرة حول الهجوم الكيميائي في إدلب السورية حتى بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون لموسكو.

وصرح ريابكوف اليوم الجمعة إن ثمة خلافات حادة بين موسكو وواشنطن بشأن حادث خان شيخون ، فنحن نرى الوضع في الأمم المتحدة في منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية، فيما يسلك ممثلو الولايات المتحدة نهجا صارما حول هذه المسالة”.

وأضاف :”لذلك فإننا نمر بمرحة خلافات حادة وصراع الحجج”. مؤكدا في الوقت نفسه أن موسكو مستعدة للتعاون مع واشنطن في محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي على أي مستوى.

وتحمل الولايات المتحدة النظام السوري مسئولية الهجوم الكيماوي الذي استهدف بلدة خان شيخون بإدلب وراح ضحيته عشرات القتلى ومئات الجرحى، في حين تنفى روسيا مسئولية النظام السوري عن الهجوم.