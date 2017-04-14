القاهرة - أخبار مصر

تقام اليوم مباراتان مؤجلتان من الجولة 22 لمسابقة الدوري.

يستضيف الإسماعيلي في الخامسة مساء فريق الشرقية على استاد الإسماعيلية.

الدراويش بالمركز الـ 10 برصيد 28 نقطة، بينما يدخل الشرقية اللقاء برصيد 14 نقطة فقط محتلاً بهم المركز الأخير.

يدير اللقاء محمود بسيوني، ويعاونه كل من شريف عبد الله وأسامة عبد اللطيف مساعدين، وأشرف مسعد حكماً رابعاً.

وفي الثامنة مساء، يلتقي وادى دجلة نظيره طلائع الجيش على ستاد الدفاع الجوي .

ويحتل وادى دجلة المركز الثامن برصيد 31 نقطة، فيما يملك الطلائع 32 نقطة دفعت به للمركز السابع فى جدول الدوري.

يدير اللقاء محمود البنا حكماً، ويعاونه هشام ابراهيم ومحمد عزازي، وحازم نصر حكماً رابعاً.