عدن- أ ش أ

أفاد مصدر أمني يمني اليوم الجمعة بمقتل 3 عناصر من ميليشيات الحوثيين والرئيس السابق على عبدالله صالح وإصابة آخرين في كمين نصبته قوات الشرعية اليمنية بمديرية دينان بمحافظة البيضاء جنوب شرقي العاصمة صنعاء.

وأضاف المصدر – حسبما أوردت قناة “العربية” الإخبارية – أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين طرفي الصراع في مديرية بيحان وسيلان بمحافظة شبوة .. كما اندلعت الاشتباكات أيضا في محيط معسكر خالد بن الوليد شرق محافظة تعز ، مؤكدا أن قوات الشرعية اليمنية باتت قريبة جدا من السيطرة على المعسكر .

وأوضح المصدر أن طائرات التحالف العربي شنت غارات عنيفة على قاعدة ديلمى العسكرية ومطار صنعاء الدولي ، بالإضافة إلى مناطق متفرقة في محافظات صعدة وتعز ومأرب .

وكانت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، بدعم من التحالف العربي تمكنت من السيطرة على سلسلة جبال النار وجبل النابطي ومفرق موزع ومفرق المخا في الساحل الغربي لليمن.

يأتي ذلك بعد نجاح قوات الشرعية في اليمن من السيطرة على الجهة الغربية من معسكر خالد بن الوليد الاستراتيجي غرب تعز الأربعاء الماضي .

يذكر أن قوات التحالف دفعت بتعزيزات عسكرية ولوجيستية إلى الساحل الغربي لليمن .. وتهدف الخطوة إلى استعادة ميناء الحديدة من الحوثيين .