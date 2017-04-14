اخبار مصر- نجوى ابو الخير

أوضح الكاتب الصحفى عبد القادر شهيب فى ضوء تحليله للاخبار بصحف القاهرة الصادرة الجمعة ان زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم واجب العزاء فى الكاتدرائية جاءت بعد كشف المتورطين فى حادثتى تفجير الكنيستين بطنطا والاسكندرية مما يؤكد العزم على محاسبة كل القائمين على هذا العمل الارهابى.

واكد ان الارهاب فشل فى تحقيق هدفه من حيث نشر الرعب بين المصريين فهناك تحدى لديهم لمواصلة كل انشطتهم ، كما لم يفلح الارهابيون فى شق الصف المصرى بين المسلمين والمسيحيين واكد ان الاعياد التى ستبدا غدا ستشهد كثافة فى عدد المصلين فى الكنائس من المسيحيين واعداد كبيرمن المسلمين الزائرين للكنائس المهنئين بالعيد لاخوتهم وشركائهم فى الوطن

وأضاف انه خلال عقود نجحت الجماعات المتشددة فى إختراق مؤسسات جامعية وجندت اعداد كبيرة من الطلبة كما اخترقت ايضا النقابات المهنية تحت هدف التمكين للجماعة المحظورة ، واكدت ان على العائلات ان تبذل جهد فى ابعاد التطرف والتشدد عن ابنائها وليس اعلان المساندة للدولة بشكل اعلامى ، وحول ادارة واشراف المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام على العمل الصحفى والاعلام والممثل فى المجلس الاعلى للصحافة او الهيئة الوطنية للاعلام والتى تملك كوادر مدربة واشار الى ضرورة العودة للمهنية فى كل المؤسسات

وذكر الكاتب الصحفى عبد القادر شهيب ان التحقيق الموضوعى والمحايد والعادل والجاد لما حدث فى مدينة خان شيخون بسوريا هام جدا لتوضيح الجناة فى استخدام الاسلحة الكيميائية واكد ان كل الاطراف المتصارعة حول سوريا يجب ان تسلم بالحل السياسى والذى يحافظ على وحدة التراب السورى و وحدة الجيش السورى وكيانه ووقف نزيف الدماء فى سوريا

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