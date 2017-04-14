القاهرة - أخبار مصر

أعلنت وزارة الأوقاف أنه سيتم افتتاح 10 مساجد جديدة اليوم الجمعة في إطار خطة الوزارة لإحلال وتجديد وإعادة بناء المساجد بجميع المحافظات.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن المساجد الجديدة وبعضها بالجهود الذاتية في محافظات: المنوفية وكفر الشيخ وأسيوط وقنا والأقصر والفيوم وسوهاج والدقهلية وأسوان والإسماعلية.

وأكدت الأوقاف أنها ستواصل جهودها في إحلال وتجديد وصيانة وإعمار بيوت الله (عز وجل) بما يليق بحرمتها وقدسيتها وحضارتنا العريقة.