اخبار مصر- نجوى ابو الخير

أكد المهندس عادل عبد المنعم رئيس مجموعة تأمين المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات بلقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الجمعة ان الاختراق للهاتف او جهاز الكمبيوتر يتم من خلال فيروسات شبكة المعلومات والتى تدخل لتسجل المعلومات الخاصة وتستعملها فى اوقات محددة.

واضاف ان عدم حماية الملفات الخاصة والتى يمكن تسجيلها على الكمبيوتر او الهاتف من صور او معلومات شخصية واكد ان بعض الصور تستخدم بصورة جنائية للابتزاز واشار الى اهمية تعمد تسجيل الصور البعيدة والتى لاتظهر التفاصيل وتكون قليلة الجودة وعدم ترك ارقام كارت الائتمان البنكى مسجلة على الحساب الخاص

وحول قانون الطوارئ وتطبيقه على مواقع التواصل الاجتماعى اكد المهندس عادل عبد المنعم ان المحتوى على شبكة المعلومات خاص وعام فالحديث الشخصى فى رسالة شخصية يختلف عن الحديث الموجه للجميع واكد ان المراقبة الامنية من وزارة الداخلية والتى انتهجتها منذ فترة يكون من خلال برامج قانونية تتعامل مع المحتوى العام وليس متابعة شخصية لكل حساب وهناك قانونى الطوارئ والارهاب والتى تتيح لها المراقبة فهناك صفحات تدير حوار سياسى تلقائى وهناك من يسعى لحوار يهدف التشكيك واستقطاب الشباب لافكار معادية للدولة توجب الجهة الامنية متابعتها لما تسعى اليه واكد ان تحديد اتجاه الشخص مما ينشر يسهل على كل متابع خارجى

واضاف رئيس مجموعة تامين المعلومات ان جذب الشباب للدخول على مواقع يتم من خلال تسجيل وهمى لاعداد كبيرة تدخل على هذه المواقع فيقرر الشاب الدخول للاطلاع على محتواها ، واكد ان بعض اجهزة المخابرات المعادية تستخدم اللهجات الخاصة والمحلية فى البلاد المختلفة لتخدع زوار المواقع الالكترونية كفرد من الشعب وحذر من اضافة اسماء لاتظهر اسمائهم او صورهم ونصح فى مجموعات الاصدقاء ونصح بمراجعة مجموعات الاصدقاء لكل شخص اوليك LIKE لانها مفتاح للاختراق بالفيروسات او ادخال رابط المواقع الى صفحات جماعات متشددة او واكد ان الدستور المصرى الحالى كفل امن المعلومات من خلال الدولة اضافة الى حماية الحياة الخاصة من خلال تبادل رسائل شخصية

برنامج صباح الخير يا مصر يذاع يوميا على القناة الاولى والفضائية المصرية من الساعة السابعة وحتى العاشرة صباحا