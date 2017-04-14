القاهرة - أخبار مصر

يسود اليوم الجمعة طقس لطيف شمالاً حتى الوجه البحرى والقاهرة معتدل جنوبًا نهارًا بارد ليلاً، وأن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فيما تنشط الرياح الشمالية غربية على معظم الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحرين والمتوسط والأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلان إلى مضطربان وارتفاع الموج فيما ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح على البحرين شمالية غربية.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى فى القاهرة 23، والصغرى 16 ، وفى الإسكندرية 16 21، وفى مطروح 14 21، وفى بورسعيد 13 22، وفى دمياط 14 22.