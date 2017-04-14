اخبار مصر- نجوى ابو الخير

اكد الشيخ الدكتور الشحات عزازى وهو من علماء الازهر الشريف فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الجمعة ان ذكر مصر فى القرآن الكريم والاحاديث النبوةية كان ذكرا بالمهابة والاشادة وهى عرفت اقامة الانبياء فيها منذ عهد النبى ادريس عليه السلام وهو اول من تعلم الكتابة وهناك اقوال تؤكد انه اخنوخ او اخناتون اول من دعا للوحدانية فى التاريخ الفرعونى كما تشرفت باقامة ابى الانبياء ابراهيم الخليل وتزوج منها السيدة هاجر وانجب منها اسماعيل ابى العرب العدنانيين او عرب الحجاز ومن يومها يعتبر المصريين اخوال العرب والرباط الاول بين بيت الانبياء ومصر

واشار عالم الازهر الجليل الى ارتباط مصر ايضا بفرع يعقوب ابن اسحق ابن ابراهيم عندما تربى فيها يوسف ابن يعقوب وعمل فيها وزيرا مسؤولا عن خزائن الارض ، وهاجر اليها اخوته كلهم وتناسلوا فيها واقاموا فيها حتى خرجوا مع موسى عليه السلام الذى ولد وتربى فيها ايضا وفى عهده عليه السلام تجلى رب العالمين للجبل بسيناء وعلى ارضها ، وتكلم معه وبارضها الشجرة المباركة والمكرمة والوادى المقدس طوى واكد ان اسمائها ذكرت بشكل صريح فى خمس مواضع وبشكل غير مباشر فى 30 موضعا اخر لانها ملاذ للخائفين فى كل انحاء الدنيا ويعتبرها العلماء موطن ثانى لكل انسان فى العالم

واضاف الشيخ الدكتور الشحات عزازى ان من رفع فيها السلاح ليروع الناس فهو آثم ووجب قتله لانها ارض الامان والخير وخزائن الارض وقال الرسول عليه الصلاة والسلام ” إذا فتح الله عليكم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا فإن فيها خير جند الله …” واكد ان والى مصر عمرو ابن العاص اعاد للكنيسة المصرية هيبتها وحفظ كنائسها واكرم البطريرك الخاص بها بعدما اضطهدته قوات الاحتلال الرومانى واكد ان اى شخص يروع اهلنا وكل من رفع السلاح فى وجوه ابناء بلدنا ليس منا ولزم الاخذ على يده بقوة

برنامج صباح الخير يا مصر يذاع يوميا على القناة الاولى والفضائية المصرية من الساعة السابعة وحتى العاشرة صباحا