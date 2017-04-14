بكين - رويترز

قالت الصين يوم الخميس إن القوة العسكرية لا يمكن أن تحل التوتر بشأن كوريا الشمالية بينما دعت صحيفة صينية بارزة بيونجيانج إلى وقف برنامجها النووي مقابل أن توفر لها بكين الحماية.

وتزايدت المخاوف من احتمال أن تجري كوريا الشمالية قريبا تجربة نووية سادسة أو المزيد من التجارب الصاروخية في تحد لعقوبات الأمم المتحدة ووسط تحذيرات من الولايات المتحدة بأن سياسة الصبر انتهت.

ومع إبحار مجموعة حاملة طائرات أمريكية إلى المنطقة، في استعراض للقوة، ووسط تصاعد التوتر تزايدت المخاوف من إندلاع مواجهة.

ودعت الصين، الحليفة الكبيرة الوحيدة لكوريا الشمالية، إلى محادثات تقود إلى حل سلمي وإلى نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية. وترفض بكين برنامج بيونجيانج التسلحي.

وقال وزير خارجية الصين وانج يي يوم الخميس إن القوة العسكرية لا يمكن أن تحل الوضع في شبه الجزيرة الكورية وتوقع أن تتاح فرصة للعودة إلى المحادثات.

وفي حين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر كوريا الشمالية من أنه لن يتهاون مع أي استفزازات فإن مسؤولين أمريكيين قالوا إن إدارته تركز إستراتيجيتها على عقوبات إقتصادية أكثر صرامة.

وقال ترامب يوم الخميس إن بيونجيانج مشكلة “سيتم التعامل معها” وإنه يعتقد أن الرئيس الصيني شي جين بينج “سيبذل قصارى جهده” للمساعدة في حل هذه المشكلة.

وأضاف أن الولايات المتحدة مستعدة للتعامل مع الأزمة بدون الصين إذا اقتضى الأمر.

وقال وزير الخارجية الصيني وانج للصحفيين بعد إجتماع مع وزير الخارجية الفلسطيني في بكين إن أي طرف يؤجج الوضع في كوريا الشمالية يجب أن يتحمل المسؤولية التاريخية عن ذلك.