موسكو - رويترز

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قوله لنظيره السوري وليد المعلم في موسكو يوم الخميس إن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على أن الضربات الجوية الأمريكية على سوريا ينبغي ألا تتكرر.

وقال إن ذلك “تم التوصل إليه” خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى موسكو يوم الأربعاء.

لكن في واشنطن قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن تيلرسون لم يستبعد احتمال أن تنفذ الولايات المتحدة ضربات مستقبلا.

وقال القائم بأعمال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر في بيان “شرح الوزير أنه لا توجد أهداف لاحقة بعد الضربة الصاروخية لكنه لم يستبعد أي عمل مستقبلي”.

وأضاف “أكد أن روسيا في وضع يسمح لها باستخدام نفوذها على نظام (بشار) الأسد لضمان ألا تكون هناك حاجة مجددا أبدا لتتحرك الولايات المتحدة”.