وكالات

اخترع خبراء في جامعة “تومسك” الروسية روبوتًا خفيف الوزن، بوسعه السير في حقول الألغام، والطيران، وتسلق الجدران، ويتم التحكم فيه عن بُعد.

ويجمع الروبوت بين صفات طائرة من دون طيار وعربة برمائية.

ويبلغ وزنه 5 كيلوجرامات، وبمقدوره نقل حمولة بوزن 10 كيلوجرامات، والسير في الأراضي الوعرة بسرعة 60 كيلومترًا في الساعة، ويجتاز حواجز بارتفاع 50 مترًا، ومنحدرات بدرجة انحدار تصل إلى 90 درجة، والتحرك داخل المباني، ويجتاز سلالم بعرض يقل عن متر واحد؛ إذ إن عرضه يبلغ 90 سنتيمترًا، وطوله يصل إلى 90 سنتيمترًا أيضًا.

ومن مميزات الروبوت ضغطه الصغير على سطح الأرض، ما يسمح له أن يسير في حقل الألغام دون أن يفجرها، ويقوم بدراسة حقل الألغام ووضع مخطط له. كما يمكن أن يستخدم الروبوت للتنقيب عن النفط وغيره من الثروات الطبيعية، وفحص حالة الأبنية، فضلًا عن استخدام الأجهزة الأمنية له للكشف عن الإشعاع والمواد الكيميائية.