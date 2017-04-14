رويترز

قالت وسائل إعلام محلية في مدينة أتلانتا إن شخصا قتل وأصيب ثلاثة آخرون بالرصاص يوم الخميس في محطة للقطارات بالمدينة وإنه تم إلقاء القبض على مشتبه به.

وقالت هيئة النقل في المدينة في بيان إن الحادث وقع في محطة وست ليك نحو الساعة 4:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ونقلت قناة “دبليو.إس.بي” التلفزيونية عن مسؤولين قولهم إن جميع الضحايا في العقد الرابع من العمر.

ونسبت قناة التلفزيون المحلية “دبليو.جي.سي.إل” لشهود عيان القول إن المهاجم، وهو رجل في الثلاثينيات من عمره، فتح النار عشوائيا على الركاب.

ولم ترد هيئة النقل السريع في أتلانتا بشكل فوري على طلب للتعقيب ولكنها قالت في بيان إن المشتبه به اعتقل ويجرى التحقيق في الواقعة.

وقالت الهيئة إن المحطة أغلقت مؤقتا.