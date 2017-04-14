لوس أنجلوس - رويترز

قدم مشاهير من أصول أرمينية بينهم المغنية شير ونجوم تلفزيون الواقع من أفراد عائلة كارداشيان دعمهم هذا الأسبوع لفيلم (ذا بروميس) الذي تدور أحداثه حول مذابح المسيحيين الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى في تركيا.

ويطرح الفيلم في دور العرض بالولايات المتحدة يوم 21 أبريل (نيسان) وهو من بطولة أوسكار أيزاك الذي يلعب دور طالب طب أرميني وكريستيان بيل الذي يجسد شخصية مراسل صحفي أمريكي ويقعان في حب المرأة نفسها.

ويتطور مثلث الحب مع دخول الإمبراطورية العثمانية الحرب وهو ما أعقبته مذابح المسيحيين الأرمن عام 1915.

وقال بيل لرويترز خلال العرض الأول للفيلم في لوس أنجلوس “كثيرون حين يواجهون فيلما يتناول حقبة زمنية معينة يميلون لطرح هذا السؤال ‘لم؟ هل يمت ذلك للواقع بصلة‘؟”.

وأضاف “ما عليك إلا أن تطالع الأخبار لترى إلى أي مدى لا تزال لهذه القصة صلة بالواقع للأسف”.

وقال تيري جورج مخرج فيلم الدراما التاريخية (هوتيل رواندا) الذي رشح لجائزة الأوسكار عام 2004 إن تصوير فيلم (ذا بروميس) تزامن مع أخبار محاصرة مقاتلي تنظيم “داعش” لليزيديين في شمال العراق ونزوح أعداد كبيرة من السوريين سعيا للفرار من بلدهم الذي يمزقه الحرب إلى أوروبا.

وقال جورج “خلال التصوير كنا نتابع نفس الأحداث في نفس المكان… أناس محاصرون في الجبال ويغرقون بالبحر المتوسط”.

وانضمت المغنية شير، ووالدها أمريكي من أصل أرميني، إلى نجمتي تلفزيون الواقع كيم وكورتني كارداشيان في العرض الأول للفيلم.

وقالت شير عن المذبحة “هناك أمر يتعلق بالناس حين لا يعتبرون غيرهم بشرا ثم ينظرون إليهم على أنهم أشياء ومن ثم يفعلون بهم أي شي”.

وقالت الممثلة أنجيلا سارافيان التي تلعب دور زوجة أيزاك في الفيلم وهي من أصول أرمينية إن الدور يمسها شخصيا.

وأضافت “أجداد أجدادي فروا إلى سوريا، حلب، لينجوا بحياتهم وينشئوا عائلة واليوم يرحل الناس من سوريا.. من حلب إلى أماكن أخرى حتى يعيشوا”.

ومضت قائلة “مرت 100 عام وما زال هذا يحدث”.