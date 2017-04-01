د ب أ

حذر نادي السيارات (ADAC) من أن الجلوس في السيارة طويلًا – كما هو الحال خلال رحلات السفر الطويلة – يرفع خطر الإصابة بجلطة الساق، والذي قد يؤدي بدوره في أسوأ الأحوال إلى الإصابة بجلطة الشريان الرئوي المميتة.

وأوضح الخبراء الألمان أن خطر جلطة الساق يهاجم بصفة خاصة المدخنين والبدناء والحوامل والنساء، اللواتي يتعاطين حبوب منع الحمل، والأشخاص، الذين أجروا عملية جراحية حديثًا، والأشخاص، الذين يميلون إلى دوالي الساقين، وكذلك الأشخاص، الذين أصيبوا ذات مرة بأحد أمراض الأوردة.

وللوقاية من هذا الخطر الداهم، ينبغي الإكثار من السوائل أثناء الرحلة وعدم وضع قدم على قدم أثناء الجلوس، بالإضافة إلى أخذ فترات راحة منتظمة مع النزول من السيارة وممارسة بعض الأنشطة الحركية كالجري في المكان وممارسة تمارين القرفصاء، وذلك للحيلولة دون تجلط الدم في أوردة الساقين.