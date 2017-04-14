فانكوفر (كندا) - وكالات

تمضي فنانة مكياج كندية ساعات طويلة وهي تحول وجهها إلى لوحات فنية مدهشة باستخدام مفهوم الخداع البصري، ويُخيّل للناظر إلى هذه اللوحات للوهلة الأولى أنها خضعت للتعديل على برنامج الفوتوشوب.

ودخلت ميمي تشوي (31 عامًا) وهي معلمة سابقة عالم التجميل قبل نحو 3 سنوات فقط، وحضرت دروسًا في بلاندش ماكدونالد، وهي مدرسة محلية لتعليم التجميل في مدينة فانكوفر، لتتمكن من تعلم أصول هذه الحرفة، وقطعت أشواطًا بعيدة في ذلك، وباتت اليوم تستخدم مهاراتها في تحويل وجهها إلى لوحات فنية لا تصدق، بحسب موقع أوديتي سنترال.

وتقول ميمي “عندما أرسم لوحات الخداع البصري أستوحي الإلهام عادة من البيئة المحيطة، وأنا أحاول أن لا أنظر إلى أعمال فنيين آخرين في مجال المكياج أكثر من اللازم، وأتحدى نفسي لإنتاج عمل أصيل وفريد خاص بي”.

وحظيت ميمي بفضل لوحاتها المدهشة للخداع البصري على أكثر من 140 ألف متابع على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، كما أثنى الملايين على أعمالها التي نشرت على مواقع التواصل الإجتماعي، ومع ذلك لا يزال الكثيرون يرفضون تصديق أن بالإمكان إبداع مثل هذه الأعمال دون الاستعانة ببرامج تحرير الصور على الكمبيوتر.

إلا أن ميمي تنفي الاستعانة بالفوتوشوب أو أي برنامج آخر لتحرير الصور، حيث تقول إنها تمضي ساعات طويلة في وضع المكياج باستخدام مجموعة من الفراشي، وتحتاج بعض الأعمال إلى 5 ساعات كاملة لإنجازها.