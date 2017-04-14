قنا - أ ش أ

تمكن ضباط مباحث التموين بمحافظة قنا مساء يوم الخميس من ضبط صاحب محل فسخاني بحوزته طن أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بجانب ضبط 16 قضية تموينية أخرى متنوعة.

كان مدير أمن قنا اللواء صلاح الدين حسان قد تلقى إخطارا بضبط صاحب محل فسخاني يدعى “ي أ” 53 عاما مقيم بدائرة قسم قنا وبحوزته طن أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وضبط 16 قضية تموينية أخرى وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كافة المتهمين فيما تولت النيابة العامة التحقيق.