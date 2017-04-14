صحافة عربية: الأسد: الهجوم الكيماوي على خان شيخون مفبرك 100%
أخبار مصر - الجمعة 14 أبريل
* الأسد: الهجوم الكيماوي على خان شيخون مفبرك 100%.
* دول الخليج تقبل شراكة إستراتيجية مع السودان.
* أبو الغيط يستبعد عملًا عسكريًا مصريًا ضد إثيوبيا.
* حفتر يستبعد إقامة قاعدة عسكرية روسية في ليبيا.
* اليابان: بيونج يانج قادرة على إطلاق صواريخ مزودة بالسارين.
الخليج الإماراتية
* الأسد: الهجوم الكيماوي على خان شيخون مفبرك 100%.
* الصين تدعو لرد “ظلم تاريخي” بإقامة دولة فلسطينية.
* تصاعد الأزمة بين “فتح” و”حماس” قبيل لقائهما المرتقب.
* “التحالف” يعزي السودان باستشهاد جنوده في اليمن.
* “الغذاء العالمي” يوسع عملياته الطارئة لتشمل 9 ملايين يمني.
* مناورات عسكرية سعودية أردنية حول مكافحة الإرهاب.
* الأردن يدعو إيران إلى ضبط ألسنة مسؤوليها.
* الكوليرا تحصد المئات في الصومال وتوقعات بـ 50 ألف إصابة.
* بريطانيا: الفظائع في جنوب السودان ترقى إلى “إبادة جماعية”.
* الجيش الجزائري يضبط 16 مخبأ للجماعات الإرهابية.
* محمد السادس يستبق لقاءه الرئيس الأمريكي بزيارة كوبا.
* المغرب يفكك شبكة إرهاب على صلة بتنظيم “داعش”.
* بوتين يبلغ تيلرسون أسباب تدهور العلاقات مع أمريكا.
* بوتين: الإرهاب القادم من أفغانستان يمثل تهديدًا كبيرًا.
* موسكو تندد بالموافقة على إنضمام مونتينيجرو لـ”الناتو”.
* ترامب يغيِّر مواقفه من بكين وحلف الأطلسي وروسيا.
* أمريكا تلقي أكبر قنبلة غير نووية في أفغانستان.
* غرق أول قاضية أمريكية مسلمة في نهر هدسون.
* أوكلاند تنجو من أضرار كبيرة بعد تحرك عاصفة قوية.
* توقعات بحدوث فيضانات وإنهيارات أرضية في نيوزيلندا.
الشرق الأوسط
* مقتل 18 من “سوريا الديمقراطية” بنيران صديقة.
* القوات الكردية تطلق المرحلة الرابعة للسيطرة على الرقة.
* “أحرار صنعاء” حركة جديدة لمناهضة الإنقلاب.
* مستوطنون يحتلون البلدة القديمة ويقتحمون الأقصى.
* الهيئات الإسلامية تتهم إسرائيل بإعاقة الحياة بتشديد الحصار على القدس.
* “عين الحلوة” يلملم آثار المعركة الخاسرة مع بلال بدر.
* دول الخليج تقبل شراكة إستراتيجية مع السودان.
* عقوبات أمريكية على شقيق سليماني.. القضاء الإيراني يلوح بمحاكمة أحمدي نجاد غداة ترشحه.
* أبو الغيط يستبعد عملًا عسكريًا مصريًا ضد إثيوبيا.
* سامح شكري: نسعى لإمداد مجلس الأمن بجميع ما يخص ظاهرة الإرهاب.
* ابن كيران يبدد الغموض ويعلن مساندة حكومة العثماني.
* إستطلاعات الرأي تكشف تقارب حظوظ معسكري الاستفتاء التركي.
* محكمة حقوق الإنسان الأوروبية: روسيا ارتكبت أخطاء في أزمة رهائن بيسلان.
* النيابة الألمانية تعتقل عراقيًا “داعشيًا” بتهمة الإرهاب.
* الصين أكبر شريك تجاري لإسرائيل في آسيا.. 11 مليار دولار حجم التبادل بعد 25 سنة من العلاقات الدبلوماسية.
الإتحاد الإماراتية
* ترامب يدعو روسيا للتفاهم.. وموسكو تجدد رفضها أي قرار ضد الأسد.
* التحالف ينفي قصفه مستودعًا للغاز السام لـ”داعش” بسوريا.
* خبراء أسلحة كيماوية في تركيا للتحقيق بهجوم “خان شيخون”.
* “الشرعية” تقتحم “معسكر خالد” في تعز بدعم كبير من “التحالف العربي”.
* الأمم المتحدة تطالب بسرعة إيصال المساعدات إلى تعز.
* القوات العراقية تكبد “داعش” خسائر فادحة وتفكك خلية إرهابية ضالعة بتفجيرات بغداد.
* تحرير ضفة جنوب دجلة والمدخل الغربي ليمين الموصل.
* الجيش يتوعد بالرد على أي استهداف لمراكزه قرب “عين الحلوة”.
* إجتماع خليجي أمريكي الشهر المقبل لمواجهة الإرهاب وأنشطة إيران.
* حفتر يستبعد إقامة قاعدة عسكرية روسية في ليبيا.
* فقدان 97 مهاجرًا بغرق قارب قبالة ليبيا.
* %51 يؤيدون التعديلات الدستورية في تركيا وحقوقيون أمميون قلقون من قيود إضافية على الحرية.
* اليابان: بيونج يانج قادرة على إطلاق صواريخ مزودة بالسارين.
* بكين وسيؤول تحثان على الهدوء في شبه الجزيرة الكورية.
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