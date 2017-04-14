أخبار مصر - الجمعة 14 أبريل

* الأسد: الهجوم الكيماوي على خان شيخون مفبرك 100%.

* دول الخليج تقبل شراكة إستراتيجية مع السودان.

* أبو الغيط يستبعد عملًا عسكريًا مصريًا ضد إثيوبيا.

* حفتر يستبعد إقامة قاعدة عسكرية روسية في ليبيا.

* اليابان: بيونج يانج قادرة على إطلاق صواريخ مزودة بالسارين.

الخليج الإماراتية

* الأسد: الهجوم الكيماوي على خان شيخون مفبرك 100%.

* الصين تدعو لرد “ظلم تاريخي” بإقامة دولة فلسطينية.

* تصاعد الأزمة بين “فتح” و”حماس” قبيل لقائهما المرتقب.

* “التحالف” يعزي السودان باستشهاد جنوده في اليمن.

* “الغذاء العالمي” يوسع عملياته الطارئة لتشمل 9 ملايين يمني.

* مناورات عسكرية سعودية أردنية حول مكافحة الإرهاب.

* الأردن يدعو إيران إلى ضبط ألسنة مسؤوليها.

* الكوليرا تحصد المئات في الصومال وتوقعات بـ 50 ألف إصابة.

* بريطانيا: الفظائع في جنوب السودان ترقى إلى “إبادة جماعية”.

* الجيش الجزائري يضبط 16 مخبأ للجماعات الإرهابية.

* محمد السادس يستبق لقاءه الرئيس الأمريكي بزيارة كوبا.

* المغرب يفكك شبكة إرهاب على صلة بتنظيم “داعش”.

* بوتين يبلغ تيلرسون أسباب تدهور العلاقات مع أمريكا.

* بوتين: الإرهاب القادم من أفغانستان يمثل تهديدًا كبيرًا.

* موسكو تندد بالموافقة على إنضمام مونتينيجرو لـ”الناتو”.

* ترامب يغيِّر مواقفه من بكين وحلف الأطلسي وروسيا.

* أمريكا تلقي أكبر قنبلة غير نووية في أفغانستان.

* غرق أول قاضية أمريكية مسلمة في نهر هدسون.

* أوكلاند تنجو من أضرار كبيرة بعد تحرك عاصفة قوية.

* توقعات بحدوث فيضانات وإنهيارات أرضية في نيوزيلندا.

الشرق الأوسط

* مقتل 18 من “سوريا الديمقراطية” بنيران صديقة.

* القوات الكردية تطلق المرحلة الرابعة للسيطرة على الرقة.

* “أحرار صنعاء” حركة جديدة لمناهضة الإنقلاب.

* مستوطنون يحتلون البلدة القديمة ويقتحمون الأقصى.

* الهيئات الإسلامية تتهم إسرائيل بإعاقة الحياة بتشديد الحصار على القدس.

* “عين الحلوة” يلملم آثار المعركة الخاسرة مع بلال بدر.

* دول الخليج تقبل شراكة إستراتيجية مع السودان.

* عقوبات أمريكية على شقيق سليماني.. القضاء الإيراني يلوح بمحاكمة أحمدي نجاد غداة ترشحه.

* أبو الغيط يستبعد عملًا عسكريًا مصريًا ضد إثيوبيا.

* سامح شكري: نسعى لإمداد مجلس الأمن بجميع ما يخص ظاهرة الإرهاب.

* ابن كيران يبدد الغموض ويعلن مساندة حكومة العثماني.

* إستطلاعات الرأي تكشف تقارب حظوظ معسكري الاستفتاء التركي.

* محكمة حقوق الإنسان الأوروبية: روسيا ارتكبت أخطاء في أزمة رهائن بيسلان.

* النيابة الألمانية تعتقل عراقيًا “داعشيًا” بتهمة الإرهاب.

* الصين أكبر شريك تجاري لإسرائيل في آسيا.. 11 مليار دولار حجم التبادل بعد 25 سنة من العلاقات الدبلوماسية.

الإتحاد الإماراتية

* ترامب يدعو روسيا للتفاهم.. وموسكو تجدد رفضها أي قرار ضد الأسد.

* التحالف ينفي قصفه مستودعًا للغاز السام لـ”داعش” بسوريا.

* خبراء أسلحة كيماوية في تركيا للتحقيق بهجوم “خان شيخون”.

* “الشرعية” تقتحم “معسكر خالد” في تعز بدعم كبير من “التحالف العربي”.

* الأمم المتحدة تطالب بسرعة إيصال المساعدات إلى تعز.

* القوات العراقية تكبد “داعش” خسائر فادحة وتفكك خلية إرهابية ضالعة بتفجيرات بغداد.

* تحرير ضفة جنوب دجلة والمدخل الغربي ليمين الموصل.

* الجيش يتوعد بالرد على أي استهداف لمراكزه قرب “عين الحلوة”.

* إجتماع خليجي أمريكي الشهر المقبل لمواجهة الإرهاب وأنشطة إيران.

* حفتر يستبعد إقامة قاعدة عسكرية روسية في ليبيا.

* فقدان 97 مهاجرًا بغرق قارب قبالة ليبيا.

* %51 يؤيدون التعديلات الدستورية في تركيا وحقوقيون أمميون قلقون من قيود إضافية على الحرية.

* اليابان: بيونج يانج قادرة على إطلاق صواريخ مزودة بالسارين.

* بكين وسيؤول تحثان على الهدوء في شبه الجزيرة الكورية.