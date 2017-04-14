سوهاج - أ ش أ

لقي 5 أشخاص من عائلة واحدة بمركز دار السلام مصرعهم وأصيب آخر من نفس العائلة بطلقات نارية متفرقة إثر قيام عامل بإطلاق الرصاص عليهم أثناء استقلالهم سيارة ميكروباص أخذا بثأر شقيقه مساء يوم الخميس.

وكان اللواء مصطفى مقبل مدير أمن سوهاج قد تلقى إخطارا من مركز شرطة دار السلام بإطلاق أعيرة نارية أمام مدخل قرية “أولاد خلف” بدائرة المركز ووجود قتلى فانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ وتبين من المعاينة والفحص مصرع كلا من: إسماعيل السيد أحمد (52 عاما – عامل) وعبد الباسط محمد أحمد (52 عاما – عامل) وأحمد أحمد محمد (32 عاما – عامل) وأحمد عبد الصبور محمد (18 عاما – طالب) ومحمود حسن محمد (21 عاما) إثر إصابتهم بطلقات نارية متفرقة وإصابة هشام حسني عبد العزيز (36 عاما – مدرس) وجميعهم ينتمون لعائلة “القوايدة” وكانوا يستقلون السيارة رقم 60746 ملاكي سوهاج قيادة الأخير متوجهين من مدينة دار السلام إلى محل إقامتهم.

وأكدت التحريات قيام هشام منازع سليمان ويقيم بقرية “أولاد سالم قبلي” بدائرة المركز ومطلوب للتنفيذ في 3 قضايا “سرقة بالإكراه وسلاح” بإطلاق أعيرة نارية تجاههم حال استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وآخرين بسبب حادث ثأري بين عائلة “القوايدة” التي ينتمي لها المجني عليهم وعائلة “الطواهي” التي ينتمي لها المتهم والناجم عنه مصرع شقيقه وقد تم نقل الجثث لمشرحة مستشفى دار السلام المركزي وتحويل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي والتوجيه بإعداد حملة مكبرة لضبط المتهمين والسلاح المستخدم وتحرر بالحادث المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.