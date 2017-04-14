واشنطن - أ ش أ

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على سهراب سليماني شقيق القائد بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني لدوره في إنتهاكات بالسجون الإيرانية.

ونقل راديو (سوا) الأمريكي مساء يوم الخميس عن المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر قوله “إن العقوبات تأتي على منتهكي حقوق الإنسان في السجون الإيرانية في وقت تواصل فيه إيران احتجاز العديد من الأجانب، ومنهم مواطنون أمريكيون من دون وجه حق”.

ويقود سليماني فيلق القدس، وهو وحدة النخبة بالحرس الثوري الإيراني.

وفرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب منذ فبراير الماضي عقوبات جديدة على إيران مرتبطة هذه المرة ببرنامجها للصواريخ البالستية ما أثار استياء طهران.