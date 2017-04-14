باريس - أ ش أ

حول أوليمبيك ليون تأخره بهدف أمام ضيفه بشكتاش التركي إلى فوز بهدفين مقابل هدف خلال اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الخميس على ملعب “الأضواء” في ذهاب دور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي.

تقدم الفريق التركي عبر مهاجمه الهولندي المتألق ريان بابل في الدقيقة 15، وحافظ الضيوف على التقدم حتى قبل نهاية المباراة بسبع دقائق قبل أن ينتفض الفريق صاحب الأرض ويتعادل بهدف كورنتين توليسو في الدقيقة 83 وبعدها بدقيقتين، ارتكب الحارس الإسباني فابريسيو أجوستو خطأ فادحا، منح به أصحاب الأرض التقدم عندما احتفظ بالكرة داخل منطقة الجزاء ليضغط عليه جيريمي موريل ويخطف الكرة منه ويسكنها داخل الشباك.

وعلى الرغم من أهمية الفوز لفريق ليون، إلا أنه يعتبر غير مطمئن قبل مواجهة الإياب الصعبة الأسبوع المقبل التي سيحتضنها ملعب “فودافون أرينا”، حيث يكفي الأتراك الفوز بهدف وحيد.

في المقابل، يتعين على الفريق الفرنسي الخروج بالتعادل السلبي أو الإيجابي بأي نتيجة أو تكرار الفوز من أجل قطع بطاقة العبور للمربع الذهبي.

وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية أن المباراة قد تأخرت لنحو 45 دقيقة بسبب أعمال شغب من الجمهور التركي الذي أطلق الألعاب النارية على مدرجات أصحاب الأرض على خلفية مواجهات مع قوات الشرطة قبل المباراة مما دفع الجماهير الفرنسية للنزول إلى أرض الملعب خوفا من جماهير الفريق الخصم.. ودخل رئيس أوليمبيك ليون جان ميشيل أولاس، إلى أرض الملعب ونجح في تهدئة الجماهير قبل أن تنطلق المباراة.