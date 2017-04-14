نيويورك - رويترز

ارتفع الدولار يوم الخميس متعافيا من هبوط اعتبره المستثمرون مبالغا فيه في أعقاب تعليقات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إن العملة الأمريكية تكتسب قوة أكبر مما ينبغي وإنه يفضل بقاء أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة.

وتضرر الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية بشدة بعد تصريحات ترامب لصحيفة وول ستريت جورنال التي قال فيها أيضا إن قوة الدولار ستضر الإقتصاد.

وزاد الدولار أمام سلة عملات رئيسية 0.45 في المئة ليتجه صوب تحقيق أكبر مكسب يومي في أسبوعين. وتراجعت العملة الأمريكية يوم الأربعاء 0.6 في المئة في أكبر هبوط يومي له فيما يزيد على ثلاثة أسابيع.

ومقابل العملة اليابانية، استقر الدولار عند 109.10 ين بعدما هبط إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 108.73 ين في أوائل المعاملات الآسيوية.

وخسر الدولار 1.75 بالمئة أمام الين هذا الأسبوع في رابع أسبوع من خمسة يشهد فيه إنخفاضا أمام العملة اليابانية مع الاتجاه لشراء الأخيرة التي تعد ملاذا آمنا وسط توترات متزايدة في آسيا وأوروبا.

ويشعر المستثمرون بالقق إزاء الإنتخابات الرئاسية القادمة في فرنسا واحتمال تحرك أمريكا عسكريا في سوريا وكوريا الشمالية بالإضافة إلى تصاعد التوتر مع روسيا.

وانخفض اليورو 0.5 في المئة إلى 1.0619 دولار بعدما لامس أعلى مستوياته في أسبوع في تعاملات الأسواق الخارجية. وزادت العملة الأوروبية الموحدة 0.23 بالمئة أمام الدولار هذا الأسبوع.

ولم يسجل الدولار تغيرا يذكر أمام اليوان في التعاملات خارج الصين بعدما هبط إلى أدنى مستوى في ستة أيام يوم الأربعاء وبعد أن كان ارتفع إلى أعلى مستوى في شهر في بداية الأسبوع.