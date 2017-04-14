طرابلس - أ ش أ

وصف مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا، مارتن كوبلر، لقائه مع القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر بـ”الجيد”.

وقال كوبلر – في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر” يوم الخميس – إن الإجتماع تركز “حول العوائق التي تعترض تنفيذ الإتفاق السياسي الليبي وكيفية المضي قدما”.

واستقبل القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر في مكتبه بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة شرق البلاد، يوم الخميس، مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا مارتن كوبلر.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة عبر صفحته على موقع “فيسبوك” إن لقاء كوبلر مع المشير حفتر “استعرض جملة من الصعوبات والعراقيل التي تواجه مايعرف بالإتفاق السياسي” دون ذكر المزيد من التفاصيل.